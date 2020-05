Un incendio di sterpaglie è stato spento dai vigili del fuoco, che ne hanno impedito il propagarsi, in contrada Ributtini a Cupello.

La telefonata al 115 è giunta a mezzanotte. Una squadra di pompieri del Distaccamento di Vasto si è portata sul posto e, in breve tempo, ha domato le fiamme mettendo in sicurezza la zona. Ignote le cause che hanno innescato il rogo.