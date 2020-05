E' nato Vecchia Guardia Vasto, non si tratta di un sito di informazione, ma di uno spazio aperto a tutti dove si parla solo di Vastese Calcio 1902.

L'indirizzo del nuovo portale è il seguente

vecchiaguardiavasto.webnode.it/

La presentazione. Siamo un gruppo di amici/tifosi della ASD Vastese Calcio 1902. La maggior parte di noi frequenta lo stadio Aragona di Vasto da quando la squadra della città aveva come denominazione Ac Vasto'82. Non abbiamo striscioni e non ne faremo: siamo gente di curva fin dai tempi della HISTONIA FRONT in curva Tobruk, passando dai Rangers e/o ARAGONESI.



I nostri migliori anni di curva sono stati quelli che hanno visto la Fc Pro Vasto calcare i campi di mezza Italia tra serie D e serie C2 o II divisione Lega Pro.



Noi tifosi Vecchia Guardia siamo ultrà della .... Vecchia Guardia, appunto. Il nostro è uno "status quo" vista la nostra età di over 35.



Nonostante i ripetuti fallimenti della nostra Pro Vasto/Vastese, noi tifosi della Vecchia Guardia non abbiamo mollato.....



Essere ultras, esserlo nella mente.....abbiamo la maglia biancorossa cucita addosso!



Questo sito ha il solo intento di dare libero sfogo ai tifosi della Vastese calcio, visto il clima di censura che regna nella città del Vasto. E' infatti attivo un guestbook dove poter parlare, liberamente, della nostra squadra.



Non siamo giornalisti e non abbiamo l'ardire di diventare un sito web di informazioni: qua si parla della VASTO ULTRAS, della nostra curva e della nostra Vastese.



Oltre al guestbook, gli unici aggiornamenti che troverete riguarderanno News & Info su trasferte, biglietti, coreografie, materiale ultras della curva D'Avalos, su indicazione del gruppo ARAGONESI ULTRAS VASTO 1999 e TESTE QUADRE.



BUON guestbook A TUTTI VOI, ALLORA.......