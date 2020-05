In attesa della prima di campionato in Promozione, che si giocherà sabato 7 settembre contro la Virtus Ortona, alle ore 16.00 al campo sporitvo di Vasto Marina, l'Asd Real Tigre, società della presidentessa Simonetta Baiocco, comunica di aver preso in prestito per una stagione i seguenti calciatori under: Domenico Travaglini, centrocampista '94 dal Vasto Marina, Manuel D'Aiello, centrocampista '94 dal Vasto Marina e Daniele D'Alessandro, difensore '93 dalla Vastese.