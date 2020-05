Installare la videosorveglianza, utilizzare la polizia municipale per il pattugliamento 24 ore su 24, incrementare gli organici delle forze dell'ordine. Sono le tre richieste rivolte al sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, e al prefetto di Chieti, Fulvio Rocco de Marinis, da Domenico Pettinari, presidente regionale dell'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino.

Collegato in videoconferenza con lo studio del referente locale di Codici, Riccardo Alinovi, Pettinari ha elencato le proposte riguardanti Vasto: "Il sindaco faccia installare la videosorveglianza e ci dica quanti agenti di polizia municipale scendono in strada e quanti stanno in ufficio. Noi chiediamo che l'85% dei vigili urbani effettui ronde e controlli h24. Il cittadino deve poter vedere le divise per sentirsi sicuro.

Se non bastasse il personale già in servizio a Vasto, il prefetto dovrebbe dotare il Commissariato di altre forze, anche con la cooperazione di carabinieri e finanzieri. Sappiamo - dice Pettinari - che stamani è stata indetta una nuova conferenza stampa per illustrare i risultati di un'operazione compiuta dalla polizia. Ringraziamo gli investigatori per il loro lavoro. La repressione è importante, come lo è la prevenzione, in particolar modo nel Vastese, che è una terra di confine vicina a regioni ad alto tasso di criminalità: Campania e Puglia. La soppressione del Tribunale di Vasto, se non sarà evitata, priverà la popolazione di risposte immediate alla criminalità. Ad esempio, riteniamo che i processi per direttissima siano più efficaci se condotti da magistrati che conoscono bene il territorio perché operano direttamente su di esso".

"Sulla sicurezza - dichiara Alinovi - abbiamo chiesto al sindaco un confronto, ma lui è sempre sfuggente. Crediamo che il primo cittadino di San Salvo, Tiziana Magnacca, abbia affrontato la questione sicurezza con più tempestività. In merito a questo problema, prepareremo un manifesto da far affiggere in città, dove la politica pensa ad altro. Anche l'opposizione. Ad esempio, Massimo Desiati, leader di Progetto per Vasto, presenta interrogazioni sul Vasto film festival ma non sulla sicurezza".

Secondo Stefano Moretti, referente locale dell'associazione Osservatorio antimafia Abruzzo "la vera piaga sociale di questa città è la droga. Tanti tossicodipendenti hanno bisogno ogni giorno di 50-100 euro per procurarsi gli stupefacenti. Bisogna agire in maniera forte, attraverso una pesante attività investigativa".