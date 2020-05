"L'apposizione sulla facciata esterna di due targhe raffiguranti i loghi di Codici e dell’Antimafia, si chiede si denominare la villa confiscata Villa Falcone Borsellino – struttura confiscata alle famiglie rom per spaccio di droga”. E' la richiesta che Stefano Moretti e Antonio Barone dell'Osservatorio antimafia Abruzzo e Riccardo Alinovi dell'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino, rivolgono in una lettera indirizzata al sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, al prefetto di Chieti, Fulvio Rocco de Marinis, al procuratore di Vasto, Francesco Prete, al Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, e alla Procura distrettuale antimafia.

Codici e Osservatorio chiedono, inoltre, "l’assegnazione di due stanze all’interno della villa confiscata in Via Dei Bontempi al fine di poterle utilizzare come sedi delle due associazioni".