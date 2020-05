Convalida e processo per direttissima, stamani, a Vasto, per H.N., il 34enne che ieri mattina ha scippato una pensionata in via Sant'Anna, nel centro della città. L'uomo è di origini tunisine ed è a Vasto senza fissa dimora.

I carabinieri della Compagnia di Vasto hanno rintracciato, identificato e arrestato il giovane, accusato di aver strappato una collana d'oro alla vittima, derubata davanti casa. "Per gli uomini dell’Arma fondamentali, nelle indagini, sono stati alcuni indizi forniti dall’anziana, che non ha riportato ferite, e dai passanti - riferisce una nota del comando provinciale di Chieti-. Il tunisino, rintracciato poche ore più tardi dai militari, aveva provveduto a cambiarsi gli abiti per non essere riconosciuto".

Difeso dall'avvocato Nicola Chieffo, è comparso questa mattina davanti all'autorità giudiziaria. "L’uomo, che ha patteggiato la pena, davanti all’Autorità Giudiziaria ha ammesso le sue colpe dichiarando di averlo fatto in un momento di disperazione dovuto alle difficile condizioni in cui vive. Per lui è scattata la condanna ad un anno di reclusione e quattrocento euro di multa con pena sospesa".