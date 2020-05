Con l'inaugurazione dei nuovi spazi completamente ristrutturati giovedì 5 settembre, alle ore 19, partiranno ufficialmente le attività della stagione 2013/2014 della San Gabriele Tennistavolo.

La società del presidente Ciaffi, dopo gli ottimi riscontri ottenuti nella passata stagione, in particolare grazie agli atleti della squadra giovanile, vuole continuare a promuovere la pratica di questo sport in particolare tra i ragazzi.

Continueranno, quindi, le attività promozionali rivolte ai ragazzi, che potranno allenarsi e divertirsi nei locali completamente ristrutturati all'interno del Centro Sportivo San Gabriele, in via Silvio Pellico.

Inizio di stagione anticipato per la campionessa in erba Gaia Smargiassi, che a fine agosto è stata convocata per uno stage d'eccellenza a Terni, patria del tennistavolo italiano, con tutti i migliori giovani giocatori del Paese guidati dai tecnici federali. Lei e i suoi giovani compagni, che già l'anno scorso si sono tolti parecchie soddisfazioni battendo anche squadre "di grandi", sono pronti per mostrare i progressi svolti nelle sfide di campionato e nei tornei giovanili regionali e nazionali.