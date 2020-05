Concluso ufficialmente il calciomercato l’agente Fifa vastese Carlo Della Penna traccia per ZonaLocale un bilancio della sessione estiva.



Che mercato è stato?

Un mercato particolare che evidenzia un periodo di difficoltà per le nostre squadre. Guardando il lato positivo possiamo affermare che fare cessioni illustri, anche se dolorose, accresce il patrimonio di molte società e di riflesso anche il campionato di casa nostra, col beneficio che poi questi soldi verranno reinvestiti nel calcio nazionale e nelle squadre di categorie minori. La speranza è quella di veder crescere giovani italiani che si spera possano essere protagonisti in Italia, con la Nazionale ed in Europa. Poi se dovessero arrivare offerte da 30/40 milioni si possono sempre cedere.



Quali sono stati i colpi più importanti del mercato italiano?

Strootman secondo me è un acquisto di prestigio. Altro bel colpo può essere rappresentato da Mario Gomez, anche se credo fortemente nel ruolo da protagonista nella Fiorentina del "nostro" Giuseppe Rossi. Mi piacciono tantissimo anche Higuain e Callejon. Per ultimo, ma non per importanza, quelli di Carlitos Tevez e di Kakà che dimostrano come i grandi campioni hanno sempre piacere a giocare da noi.



E quelli all’estero?

Bale su tutti, spropositato nella valutazione però, allora Messi quanto vale? Penso che l'Arsenal, dopo Ozil, con l'acquisto di Viviano ha sistemato un ruolo che era da troppo tempo sguarnito. Mi piace molto anche Thiago Alcantara al Bayern, anche se in un calcio fisico come quello tedesco potrebbe avere delle difficoltà. Eto'o poi che ritorna da Mourinho, sono curioso di vedere cosa può ancora riuscire a fare.



Il miglior e il peggior affare?

Maicon a zero se fa il Maicon è tanta roba, Jevdaj è un'ottima scommessa. Penso che anche il Milan abbia acquistato un buon difensore Vergara, l'ho seguito nel Mondiale sub20 e mi ha fatto una buona impressione. Llorente invece farà un po' fatica qui in Italia, considerato che gli spagnoli da noi non hanno mai brillato, poi forse sbaglierò, ma è una mia considerazione.



Come si sono mosse le squadre della nostra zona?

Molto bene. Su tutte, ovviamente, la Vastese. Con la squadra che ha può e deve vincere il campionato, cosa che poi non è mai scontata in nessun torneo. Il Cupello mi è simpatica come squadra, credo farà bene, così come il San Salvo che anche se è partito in ritardo credo abbia allestito una buona rosa. Discorso simile anche per il Vasto Marina, magari servirebbe qualche giocatore di esperienza davanti e qualità in mezzo al campo. Spero davvero di cuore che tutte le nostre compagini locali raggiungeranno gli obiettivi che si sono prefissati. Certo è un peccato vedere 4 squadre della stessa categoria in 10 chilometri, però così è stato scelto di fare.



Quali sono le favorite per la vittoria in Ecellenza?

Vastese, Avezzano e San Nicolò fra tutte, come outsider mi piace il Pineto.



I vastesi impegnati nelle varie squadre come si comporteranno?

Credo e spero che faranno tutti bene. Sono contento che i giovani di casa nostra facciano vedere le proprie qualità dimostrando che anche i ragazzi di Vasto sanno giocare a calcio. Abbiamo dei rappresentanti nei professionisti ed altri nei dilettanti, tutti molto bravi. Roberto Inglese per la prima volta nella sua carriera, dopo la convocazione in Serie A col Chievo Verona e l'esordio in B contro il Siena di Antonio Conte, avrà la possibilità di mettersi alla prova in un campionato difficile come quello di Serie B, nelle fila del Carpi. Per ultimo volevo complimentarmi con mio fratello, Nicola, per il bellissimo goal realizzato domenica all'esordio con il Chieti. Spero che dopo tutto quello che ha passato l'anno scorso, non mollando mai, neanche un centimetro, qualche piccola soddisfazione arrivi anche per lui. Anzi ne sono convinto.