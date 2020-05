Quando manca poco più di un mese all'inizio del campionato la BCC Vasto Basket lancia la campagna abbonamenti. "Questa passione merita un posto in poltrona", è lo slogan scelto dalla società biancorossa in vista della nuova avventura in divisione Nazionale B. La tessera sarà valida per 15 ingressi nelle partite casalinghe ed acquistabile presso il Terzo Tempo Heineken Club (PalaBCC) al costo di 50 euro. I familiari dei tesserati potranno usufruire di uno sconto, acquistando l'abbonamento a 30 euro. Gratis l'ingresso al palazzetto per i ragazzi fino a 18 anni (presentando un documento di riconoscimento all'ingresso).

La dirigenza. La BCC Vasto Basket si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione con un nuovo assetto dirigenziale. Nomi nuovi e qualche ridistribuzione delle cariche. Nuovo vicepresidente sarà Marcello Dassori, mentre ci sono gli ingressi di Franco Bolami (dopo tanti anni in cui è stato legato al calcio), Pietro Falcucci, Pierpaolo Andreoni e Fabiano Bucci nel comitato esecutivo.

Presidente Onorario: Remo Salvatorelli

Presidente: Giancalo Spadaccini

Vice presidente: Marcello Dassori, Nicola Galante



Dirigente responsabile/Addetto stampa: Francesco Tomassoni

Direttore Sportivo/Team Manager: Fabio Salvatorelli

Comitato esecutivo di presidenza: Franco Bolami, Fabio Salvatorelli, Marco Marino, Nicola Galante, Graziano Marcovecchio, Domenico Cianciosi, Pietro Falcucci, Pierpaolo Andreoni



Medico sociale: Antonio Spadaccini



Amministrazione: Nicola Galante, Renzo Fioriti, Nicola Cicchini, Norma Terrei

Organizzazione e marketing eventi: Angelo Pollutri

Comunicazione: Giuseppe Ritucci

Organizzazione e marketing: Antonio Nisticò, Ezio Di Santo

Logistica e security: Domenico Cianciosi



Settore giovanile: Marco Marino

Collaboratori: Nicola Cicchini, Mario Spadaccini, Francesco Tomassoni, Rino Flocco, Alfredo Bontempo

Minibasket: Pierpaolo Andreoni



Merchandising: Anna Petrucci, Elisa Notarangelo, Rossella Di Fabio, Maria Rita Ruzzi, Patrizia Rossetti

Biglietteria e Siae: Norma Terrei, Beatrice Laudadio, Rossella Di Fabio

Statistiche: Ivano Caprara, Alberto Luciani

Tavolo: Francesco Tomassoni, Nicola Cicchini, Mario Spadaccini

Arbitri: Mario Spadaccini, Alfredo Bontempo, Alberto Luciani, Ezio Di Santo

Addetto al campo: Alfredo Bontempo, Ezio Di Santo

Accompagnatori: Alberto Luciani, Alfredo Bontempo



Webmaster: Fabrizio Di Ninni, Michelangelo Di Santo

Speaker: Armando Lombardi