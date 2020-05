Presentato nella mattinata di oggi il il primo convegno Papi Gump su Affidamento condiviso, bilancio a 7 anni dalla legge n°54 del 2006, organizzato da Antonio Borromeo in programma all'Hotel Rio a Vasto Sabato 7 settembre a partire dalle 9.30

Un appuntamento rivolto non agli addetti ai lavori, ma alla gente comune, al quale parteciperanno personaggi importanti, a partire dall'europarlamentare Matteo Salvini, anche se in collegamento. "E' il mio referente - ha spiegato Borromeo - mi ha dato una mano, ci tengo a precisare che questa non è la mia battaglia personale, ma quella di tanti genitori e che non mi sono schierato con nessun partito o politico, quelli presenti hanno deciso di darmi una mano. Accetto l'aiuto da parte di tutti, indipendentemente dal colore politico".

Si tratta del primo convegno di questo tipo, in futuro si punta a organizzarne altri anche in altre regioni d'Italia. "Durante il mio viaggio - ha aggiunto il Papi Gump - avevo deciso che una volta rientrato a Vasto avrei organizzato un convegno con tutte le persone incontrate durante il percorso, devo ringraziare Massimo Desiati per l'importante aiuto e la pazienza, ma anche Nicola Baiocco del Rio che mi ha permesso di avere cinque stanze e una sala convegni gratuitamente, incluso vitto e alloggio per i relatori".

Un appuntamento utile per far capire a chi vive situazioni di questo tipo le particolarità di questa legge, ma anche per chi ne è distanze, che ha già ottenuto un buon numero di prenotazioni da tutta Italia, "dispiace solo - ha concluso Borromeo - che ci sono tante persone che vorrebbero venire, me lo hanno scritto, papà separati che non hanno soldi perchè spendono gran parte dei loro guadagni per il mantenimento dei figli".

Borromeo è anche al lavoro insieme ad altre persone per proporre delle modifiche alla legge 54 del 2006 sull'affidamento condiviso. In futuro sono previste anche delle iniziative nelle scuole e una nuova marcia, probabilmente verso il meridione, che riguarderà la Chiesa, ma non è ancora possibile saperne di più.