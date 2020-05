Ore 12.57 - Con l'accusa di rapina a mano armata, gli agenti del Commissariato di via Bachelet hanno denunciato F.O.S., 24 anni, ritenuto responsabile dell'aggressione ai danni di un ragazzo di 20 anni, figlio di un commerciante vastese.

Gli investigatori hanno ritrovato anche la camincia insanguinata del 24enne.

"Alle 22 di ieri, un tranquillo ragazzo vastese di 20 anni usciva di casa per una serata con gli amici". Così inizia la ricostruzione dei fatti contenuta in un comunicato di Cesare Ciammaichella, vice questore di Vasto. "Appostato dietro i bidoni della spazzatura adiacenti allo stabile in cui abitava, era nascosto l'aggressore con il volto coperto, spessi occhiali da vista neri e scurati e si corporatura robusta. L'aggressore, senza proferire parola, fronteggiava la vittima con un balzo repertino e, restando a poca distanza, agitava un coltello prima per minacciarlo e poi per iniziare a colpirlo. Per tutta risposta, la vittima reagiva furiosamente nascendone una forte colluttazione tra i due. Nella foga dello scambio dei colpi, la vittima perdeva il portafoglio contenente documenti e 70 euro che veniva recuperato dall'aggressore un attimo prima della fuga al termine del furioso scontro. La vittima è rimasta ferita alle dita della mano destra, alla testa e al torace con lesioni da arma da taglio e, quindi, poco dopo si portava presso il pronto soccorso".

Giunti sul posto, gli agenti si sono fatti "descrivere l'autore del reato, ricostruendo l'accaduto nella sua dinamica cronologica. Trattandosi di una rapina poco lineare seguita da una violenta colluttazione, era verosimile che anche l'aggressore potesse essere rimasto ferito". E così è stato: "Siccome verosimilmente di nazionalità straniera e da poco sul territorio italiano, era probabile che ricorresse anche lui alle cure dei sanitari. Non a caso - sottolinea Ciammaichella - proprio un'ora dopo un giovane con i tratti corrispondenti a quelli dell'assalitore entrava nel pronto soccorso per farsi medicare lesioni compatibili con quelle della ricostruita colluttazione con la vittima. Ad aspettarlo al pronto soccorso non vi erano solo i medici, ma anche gli operatori del Commissariato, che hanno immediatamente avviato le indagini in modo più approfondito. Tra le tante contraddizioni fornite nel giustificare i suoi movimenti della serata, le false dichiarazioni, i testimoni delle abitazioni circostanti, l'aver gettato la camicia che indossava al momento del fatto e le macchie di sangue sui vestiti, non è stato difficile per gli investigatori ricostruire le sue responsabilità" e denunciarlo.

Ore 12.45 - La vittima dell'accoltellamento è un giovane di 20 anni, M.G. le sue iniziali. E' figlio di un commerciante della zona. Erano passate le 22, quando al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto gli sono state suturate le ferite da arma da taglio ed è stato dimesso.

Ore 12 - L'accoltellamento è avvenuto alle 22. Non è ancora chiaro se si sia trattato di una rapina o di un'aggressione per motivi diversi.

Ore 11 - Il cerchio delle indagini si stringe. I poliziotti cercano di incastrare il responsabile del grave atto di violenza ai danni di un ragazzo in via del Porto. La vittima sarebbe un esercente. Sarebbe stato individuato il responsabile del brutale accoltellamento avvenuto stamani a Vasto.

La prima notizia - "Le indagini sono in atto", si limita a dire il vice questore Cesare Ciammaichella, dirigente del Commissariato di Vasto. La polizia sta dando la caccia all'uomo che stanotte in via del Porto ha accoltellato un giovane.

E' una corsa contro il tempo: gli investigatori stanno facendo di tutto per rintracciare e arrestare subito l'autore dell'atto di violenza. La vittima è stata condotta all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Nella popolosa zona settentrionale di Vasto la notizia si è diffusa rapidamente nelle prime ore di stamani, suscitando forti preoccupazioni tra residenti e commercianti.