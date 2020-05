Iniziativa dedicata alla benificenza organizzata dal Rotaract Club di Vasto. Il 21 settembre, presso il Palace Hotel di Vasto Marina, si terrà la II Assemblea Distrettuale A.S. 2013/2014 del Distretto Rotaract 2090 organizzata dal Rotaract Club Vasto, l’associazione che fa capo alla Rotary International, "fondazione che unisce amici e professionisti sotto un unico obiettivo: portare cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità in cui si vive e nel mondo".

"Da sempre - spiega Francesco Piccirilli, presidente del sodalizio vastese - i Club Rotaract organizzano attività di raccolta fondi con lo scopo di soddisfare le esigenze della comunità locale, attività volte a favorire la comprensione internazionale, riunioni formali, relazioni su temi di pubblico interesse, visite ad aziende, attività culturali, campagne di sensibilizzazione nelle scuole.

Tra service distrettuali del Distretto 2090 promossi dai giovani Rotaractiani ricordiamo: Nemmeno con un fiore, service di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne attraverso l’organizzazione di convegni, attività e manifestazioni contro il femmicidio; End Polio Now, uno dei principali progetti della Rotary Foundation che si prefigge l’obiettivo di eradicare la poliomielite a livello mondiale; Fondazione Veronesi, realizzando giornate di sensibilizzazione per lo screening sulle donne, in particolare visite pap-test (papilloma virus) e mammografie".

L’intero ricavato dell’iniziativa del prossimo 21 settembre sarà devoluto al Service Distrettuale del Distretto Rotaract 2090 "Una Goccia per la Vita”, il quale si pone l’obiettivo di finanziare direttamente i progetti dei reparti di oncoematologia pediatrica dei centri d’eccellenza del Distretto Ancona, Perugia e Pescara.

Per informazioni: Francesco Piccirilli (328.12.96.715) - Anna Antenucci (340.78.90.517)

Email: rotaractclubvasto@gmail.com Facebook (clicca qui)