Si è svolta nella bellissima cornice di Piazza Municipio a Castiglione Messere Marino la 6^ edizione del Torneo “Scacchi e Montagna”, quest’anno dedicata a Pierfranco Troilo, scomparso nel mese di luglio 2012. Antonino Di Lizia, Domenico Fangio ed Enzo Fangio, gli organizzatori dell’evento, hanno ricordato nell’occasione più che lo scacchista, l’uomo e l’amico.

Il torneo, variante Semilampo, è andato in scena nel pomeriggio del 13 agosto scorso e ha visto la partecipazione di 24 agguerriti scacchisti che si sono dati battaglia a colpi di mosse e contromosse fino all’ultimo scacco matto di un Maestro Internazionale proveniente dall’Ucraina, laureatosi campione assoluto dell’evento.

Altri partecipanti, tra i quali un paio di maestri, sono accorsi dal Molise, dalle Marche e dall’Emilia Romagna, oltre ad un buon numero di scacchisti provenienti dal Vastese. Sono stati una decina poi i giocatori di Castiglione Messer Marino. Proprio per premiare gli scacchisti “padroni di casa” piazzatisi nella classifica generale del torneo, e per onorare la memoria del compianto amico, gli organizzatori hanno istituito i premi “Troilo”.

I premi, consegnati dai familiari di Pierfranco, sono andati a Giovanni Sciartilli per la categoria Senior e a Manuel Fangio per la categoria Under 14. I solerti organizzatori dell’evento hanno già in mente il prossimo evento, che potrebbe svolgersi durante le feste natalizie a Castiglione Messer Marino: “Scacchi sotto la neve”.

















Stefano Troilo