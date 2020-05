La Torre Diomede-Del Moro, conosciuta anche come torretta d'Amante, apre le sue porte ai visitatori. L'Associazione Vigili del Fuoco in congedo ha curato l'allestimento di una mostra documentaria sulle Torri del Vasto, per riportare al centro dell'attenzione la problematica dello stato del patrimonio architettonico, storico e culturale cittadino.

Tanti sono gli edifici e le strutture storiche della città ormai abbandonati ai segni del tempo. La stessa torre versa in condizioni gravi. Lo scorso gennaio era stato presentato un progetto di restauro, redatto dall'architetto Francescopaolo D'Adamo. Quelli che mancano, però, sono i finanziamenti. E così tante bellezze della città si stanno perdendo per sempre, come, ad esempio, il Palazzo Genova Rulli.

La mostra, allestita all’interno del complesso della torre stessa, sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.00 o su prenotazione al numero telefonico 368.7542700. Nell’occasione si mostrerà la parte praticabile della torre.