La Vastese Calcio 1902 si aggidica la decima edizione del torneo piedi scalzi over 40 Memorial Michele Vinciguerra. I biancorossi in finale, trascinati da grandi ex come Giorgio Ventrella, Mario Lemme, Silvino Ottaviano e Luigi Carosella, hanno avuto la meglio sulla Fata Assicurazioni. Un altro ex biancorosso, Roberto Antonaci, impiegato nelle fila della formazione del Lido Acapulco insieme a Fiorenzo D'Ainzara e Carmine Fruguglietti, è il capocannoniere del torneo.

Di seguito i risultati dell'ultimo fine settimana di partite.

Sabato 31 agosto

Semifinali



Vastese Calcio 1902-La Casetta 5-1 (Lemme 2, Riganelli, Carosella, Di Tullio, Maccione)



Lido Acapulco-Fata Assicurazioni 2-3 dopo i rigori (Rossi 2, Sambrotta, D'Ainzara 2, Antonaci)





Domenica 01 settembre

Finale 3° e 4° posto



Lido Acapulco-La Casetta 6-5 (Fruguglietti 2, Antonacci 2, D'Ainzara 2, Guerra 3, Antenucci, Sottolana)



Finale 1° e 2° posto

Vastese Calcio 1902-Fata Assicurazioni 4-3 (Lemme 3, Ventrella, Antenucci 3, Sambrotta)



Il premio per il miglior giocatore è andato a Giorgio Ventrella, il capocannoniere è Roberto Antonaci, il giocatore più scarso Franco D'Alessandro e il più pesante Berarducci.

Tra qualche settimana la Vastese degli ex dovrebbe affrontare in amichevole la Vastese attuale che si appresta a iniziare il campionato di Eccellenza.