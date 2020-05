Ancora una donna scippata nel centro storico di Vasto. Questa volta è toccato ad una pensionata sulla settantina essere vittima di un episodio criminoso. Secondo le prime testimonianze erano circa le dieci del mattino quando un giovane, a volto scoperto, si è avvicinato all'anziana, che stava camminando lungo la stradina, e le ha repentinamente strappato la collana d'oro dal collo.

Il rapinatore ha fatto poi perdere le sue tracce scappando negli stretti vicoli circostanti. Non è la prima volta che episodi del genere avvengono nel quartiere. Tant'è che qualcuno ha pensato di correre ai ripari. "Ho deciso di installare una telecamera sul mio balcone - afferma un residente - per tenere sotto controllo la strada".

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Vasto che hanno raccolto le testimonianze della vittima e ora indagano sull'episodio. Solo qualche settimana fa due giovani, in quella occasione a volto coperto, si erano introdotti nel negozio Compro Oro di via Vittorio Veneto, a pochi metri da via Sant'Anna, portando via denaro contante.

Il 18 agosto scorso, sempre nel centro storico, un'altra pensionata era stata scippata in via Barbarotta da un ragazzo che aveva fatto finta di parlare al cellulare, si era guardato attorno e poi, al momento in cui aveva incrociato la vittima, le aveva messo le mani addosso, strappandole dal collo la catenina d'oro.