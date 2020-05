Dopo il matrimonio degli inglesi Nicholas e Victoria è una coppia di sposini svedesi a scegliere Vasto come luogo per le proprie nozze. Sara, hostess, e Truls, bancario, giovedì 5 settembre coroneranno il loro sogno d'amore in riva all'Adriatico. Nel primo pomeriggio si svolgerà il rito civile presso i giardini di Palazzo d'Avalos. In serata, i due giovani sposi ospiteranno amici e parenti giunti dalla Svezia nell'incantevole cornice del Plaza Restaurant, sulla collina di Montevecchio.

"Galeotta fu la vacanza on the road - racconta Ilaiza Tagliente, della direzione del Plaza - lungo la costa adriatica nell’estate dell’anno 2012, durante la quale i due ragazzi rimasero letteralmente folgorati dalla bellezza della costa abruzzese e della città adriatica".

Secondo matrimonio in pochi mesi, quindi, per una coppia straniera che ha scelto Vasto per il giorno più importante della loro vita. La strada aperta dalle due coppie inglese e svedese potrebbe essere rappresentare un buon filone turistico, considerando che i popoli del nord hanno l'abitudine di sposarsi all'estero.

"Non ci resta che augurare ai nostri futuri sposi tanta gioia e felicità", conclude Ilaiza Tagliente, intenta nel curare i preparativi per regalare a Sara e Truls una giornata indimenticabile.