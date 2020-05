Un bruttissimo incidente si è verificato questa mattina intorno alle 11 sulla statale 16, nei pressi di località Zimarino, all'incrocio con contrada San Lorenzo, ormai diventato tristemente famoso per episodi di questo genere.

Coinvolte nello scontro due autovetture, una Fiat Punto, che arrivava dalla direzione del carcere, di fronte al bivio per San Lorenzo e una Ford Fiesta, che transitava sulla statale in direzione nord. La Punto in seguito al forte impatto è finita nella scarpata.

Tutti i feriti sono stati trasportati all'ospedale San Pio di Vasto. Il conducente della Punto è in gravi condizioni, ed è ricoverato in prognosi riservata. Ferite non gravi per la coppia di San Salvo che era a bordo della Fiesta.

Lunghe le code che si sono formate in quel tratto di strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili Urbani, i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale. Concluse le operazioni per la rimozione delle vetture e per il ripristino della circolazione che è tornata alla normalità. Sul posto gli operai della Provincia di Chieti e dell'Anas, poichè in seguito al sinistro sono stati abbattuti i cartelli stradali e gli specchi che assistono i guidatori che si immettono da via San Lorenzo. I tecnici sono al lavoro per permettere la normale viabilità in un punto che è sempre scenario di incidenti.