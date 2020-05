Premiare il merito nei diversi ambiti della civile convivenza. E’ la linea seguita dall’amministrazione comunale di San Salvo che, anche anche e soprattutto nell’ambito della scuola, vuol far crescere l’impegno per una buona preparazione culturale la quale può avvenire solo attraverso sacrificio e costante applicazione consentendo di ottenere risultati importanti per la propria vita.

Per il secondo anno consecutivo presso l’aula del Consiglio comunale verranno premiati trenta, tra alunni e studenti, che hanno completato nell’anno scolastico 2012-2013 il loro ciclo con il massimo dei voti, negli istituti di ogni ordine e grado presenti a San Salvo.

Su iniziativa del presidente del Consiglio comunale, Eugenio Spadano, e del sindaco Tiziana Magnacca, venerdì 6 settembre alle ore 10.30 nell’aula consiliare comunale di San Salvo, si svolgerà cerimonia di premiazione dei ragazzi più meritevoli con la partecipazione dell’assessore comunale alla Cultura Giovanni Artese, dei dirigenti scolastici di San Salvo e dei genitori degli studenti premiati.

L’Amministrazione comunale di San Salvo "con questa iniziativa pubblica - ribadisce il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano – riconosce come valore altamente positivo l’impegno nello studio sia come formazione culturale e umana e sia come base di una sana crescita di una Comunità, e che costituiscono un esempio per quanti nella nostra città e altrove si adoperano quotidianamente per migliorare la qualità e il benessere della società".