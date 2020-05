"Quando riusciamo a vederti in gara siamo in 4.900 (il numero degli abitanti di Cupello) a spingerti virtualmente per farti andare più forte". Così il sindaco di Cupello, Angelo Pollutri, rappresenta l'affetto della comunità da lui guidata nei confronti di Nicolangelo Di Fabio, 17 anni, grande protagonista ai Mondiali di nuoto juniores di Dubai con la Nazionale azzurra. Questa mattina il giovane nuotatore è stato accolto e premiato in Municipio per le sue brillanti prestazioni, culminate con il miglioramento di tutti i suoi primati migliorati e la conquista di tre finali mondiali.

"La comunità di Cupello è stata in fibrillazione per le tue gare - ha raccontato il sindaco-. Speriamo che questo sia un trampolino, tanto per restare in tema, verso le prossime Olimpiadi. Sono commosso, anche come genitore - dice Pollutri rivolgendosi anche al papà di Nicolangelo presente in aula -perchè oggi convincere i figli a praticare lo sport con costanza è difficile. Voglio ringraziare, a nome di tutta la nostra comunità, Nicolangelo e la sua famiglia per i tanti sacrifici fatti in questi anni per arrivare a risultati d'eccellenza". Alla cerimonia era presente anche il professor Domenico D'Adamo, il tecnico che segue ogni giorno gli allenamenti di Nicolangelo Di Fabio. "Conosco D'Adamo di fama - ha spiegato il primo cittadino di Cupello - e attraverso i ragazzi che frequentano la piscina e so che con lui si fa sul serio. E' promotore di quei valori della disciplina, del lavoro e dello stare assieme che non si trovano in altre realtà e che dovrebbero ispirare tutte le istituzioni".

Esprime la sua felicità anche l'assessore allo sport Giuliano Tambelli. "Davvero complimenti Nicolangelo. Mi sono emozionato quando ho visto la tua foto con la cuffia tricolore. Sei l'orgoglio di tutti noi e spero che un giorno sarai tu a dare dei consigli a noi. La cosa che mi ha colpito di più è vederti a passeggio per Cupello, insieme ai tuoi amici, con la semplicità di sempre. Speriamo davvero che tu diventi il migliore di tutti".

Spazio poi al giovane campione che, prima di ricevere la coppa preparata per lui dall'amministrazione comunale, dice poche ma sincere parole. "Grazie Domenico (D'Adamo, ndr), che mi hai pemesso di raggiungere questi risultati. Grazie alla mia famiglia e grazie al Comune e in primis al sindaco". Stuzzicato poi dai giornalisti spiega come "la gara più bella ai mondiali è stata quella dei 200, perchè non mi aspettavo di andare così bene. Ora mi aspetta una settimana di vacanza e poi ricomincio ad allenarmi".