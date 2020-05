Chiuso ufficialmente alle 23 di lunedì il calciomercato anche per i calciatori vastesi, alcuni dei quali hanno già iniziato la nuova stagione, altri hanno cambiato maglia all'ultimo. Tra questi Roberto Inglese, attaccante classe 1991, che dal Chievo, con cui ha preso parte al ritiro precampionato, andando in panchina anche nelle prime due giornate di Serie A contro Parma e Napoli, passa in prestito al Carpi, neopromossa in serie B, agli ordini di Stefano Vecchi. Un importante balzo in avanti, dopo tre anni in Prima Divisione Lega Pro a Lumezzane e 11 gol in 30 partite nella passata stagione. Per lui trascorsi anche nelle giovanili del Pescara con Marco Verratti e il debutto in B proprio con i biancazzurri.



A proposito di massima serie tre ex Pro Vasto proseguono in Serie A: Riccardo Cazzola, centrocampista dell’Atalanta, Marco Biagianti, centrocampista passato dal Catania al Livorno e Danilo Pierini, tecnico della Pro Vasto 2005/06, inizia la quarta stagione come vice di Eusebio Di Francesco, da due al Sassuolo. Chi non sarà più in serie A e B è l’ormai ex arbitro Angelo Giancola, che potrebbe avere un nuovo incarico in qualche club professionistico, oppure in televisione. Continuerà invece nella massima serie del calcio a 5 il direttore di gara vastese Marco Messina.



Resta per il secondo anno consecutivo a Catanzaro, in Lega Pro Prima Divisione, Nicola Fiore, centrocampista classe 1987, che dopo la negativa esperienza della scorsa stagione, quando le ambizioni della squadra erano di fare un campionato di vertice, spera di raggiungere migliori risultati e di giocare nel suo ruolo, agli ordini di Oscar Brevi, che ha preso il posto sulla panchina calabrese di Francesco Cozza, tecnico con il quale ha disputato lo scorso anno 28 partite segnando 2 reti.



Nicola Della Penna, centrocampista classe 1988, reduce dalla negativa esperienza di Milazzo in Lega Pro Seconda Divisione per metà stagione fino a dicembre, con sole 4 presenze all’attivo, cerca il rilancio a Chieti, sempre in C2, alla corte di Pino Di Meo che lo ha avuto alle sue dipendenze per due anni alla Pro Vasto che vinse il campionato di D e lo Scudetto dilettanti nel 2009. Per il vastese sono 2 i gol all’attivo fino a questo momento, uno in Coppa contro il Santarcangelo e uno in campionato contro il Castel Rigone, entrambi frutto di due belle conclusioni dalla distanza.



In Serie D nella Civitanovese giocherà il portiere Lorenzo Cattafesta, classe 1995, che arriva dalla primavera della Virtus Lanciano, protagonista in positivo con due rigori parati contro l’Amiternina in Coppa e nel 3-0 contro la Jesina in campionato.



Dopo tanti anni di Serie D, il vastese acquisito Henry Okoroj, classe 1984, giocherà nell'Eccellenza calabrese. Il difensore ex capitano della Pro Vasto scudettata, ha firmato per il Rossano Calabro, dopo la precedente esperienza al Montalto Uffugo.



A livello locale i vastesi sono ormai quasi tutti accasati, da segnalare alcuni ancora liberi, come l'attaccante classe 1980 Maurizio Alberico l'ultima stagione alla Vastese e l'intramontabile Fiorenzo D’Ainzara, che dopo l'annata a Casalbordino in Prima Categoria ha ancora voglia di giocare. Liberi anche vari allenatori come Mario Lemme, Massimo Vecchiotti, Panfilo Carlucci, Roberto Antonaci e Luigi Carosella.