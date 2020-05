Archiviata la stagione del beach volley, anche se qualche altro evento potrebbe arrivare a settembre, per le ragazze della BCC San Gabriele Volley è arrivato il momento di tornare a sudare in palestra per prepararsi alla nuova stagione indoor. Le ragazze che disputeranno il campionato di serie C a partire dalla metà di ottobre hanno così ripreso ad allenarsi sotto la guida di Ettore Marcovecchio e Maria Luisa Checchia. Con loro anche Caterina De Marinis, che però sorridendo dice. "Mi alleno per tenermi in forma. Nessuna intenzione di giocare ancora". Diceva così anche lo scorso anno, salvo poi rispondere presente alla chiamata in campo. Probabilmente in questa annata Marcovecchio potrebbe chiederle una mano quando ce ne sarà la necessità, fermo restando il suo impegno come allenatrice delle formazioni under.

E' tornata in gruppo anche Giada Innocenti. L'infortunio è ormai alle spalle e per lei si tratta solo di ritrovare la condizione fisica di un tempo per poi essere decisiva in campo. Il gruppo che ha iniziato la preparazione è lo stesso che lo scorso anno ha conquistato la salvezza dominando i playout dopo aver faticato nella regular season. Obiettivo per il 2013/2014 sarà quello di riuscire a stare nelle zone alte della classifica. Non sarà semplice perchè solo le prime 3 avranno l'accesso ai playoff, mentre le altre squadre si giocheranno la permanenza nella categoria.

Insieme alla prima squadra hanno ripreso ad allenarsi anche le ragazze delle formazioni under, che tante soddisfazioni hanno regalato alla società vastese nella passata stagione. L'obiettivo, come ormai da tradizione, è quello di puntare alla vittoria nei campionati giovanili. Fino alla ripresa della scuola le ragazze saranno impegnate con tanti allenamenti in palestra e sulla pista di atletica del Parco Muro delle Lame. "Per fine mese c'è in programma un torneo a Sambuceto - spiega Marcovecchio -. L'importante in questa fase è riprendere una buona forma fisica perchè poi il campionato sarà lungo, considerato che tutte le ragazze giocano in prima squadra e nei campionati di categoria".