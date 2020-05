Si svolgeranno domani, martedì 3 settembre, alle 15.15 presso la chiesa di San Lorenzo, i funerali di Lorenzo Del Borrello, l'uomo tragicamente scomparso questa mattina alle 9.50 in seguito ad un incidente avvenuto su un suo fondo agricolo a Monteodorisio. Sul corpo senza vita del 69enne i medici del 118 hanno eseguito in loco una ricognizione cadaverica esterna. Le esequie funebri saranno officiate dal parroco di San Lorenzo Martire, don Antonio Bevilacqua.

Ore 13 - "Il terreno è scosceso, ma lui era molto esperto e anche molto prudente. Siamo increduli. Non riusciamo a credere a quello che è successo". La tristezza sui volti dei vicini, che avevano visto tante volte Lorenzo Del Borrello lavorare nella campagna di contrada Cantalupo, a Monteodorisio. La notizia della tragedia sta circolando velocemente in paese e a Vasto, dove il 69enne risiedeva in località San Lorenzo insieme ai suoi familiari.

Ore 12 - In base a una prima, ufficiosa ricostruzione dei fatti, Lorenzo Del Borrello, 69 anni, di Vasto, stava lavorando tra gli ulivi quando, per cause che i carabinieri stanno accertando, è stato sbalzato fuori dal trattore, che gli ha schiacciato una gamba.

Richiamati dalle urla dell'uomo, sono accorsi sul posto altri due agricoltori, che erano al lavoro nelle loro campagne, a distanza di circa 2-300 metri dal luogo in cui è avvenuto l'incidente.

Sono stati loro a prestargli i primi soccorsi e a lanciare l'allarme: hanno visto che il 69enne aveva una profonda ferita alla gamba, che hanno legato per fermare la perdita di sangue.

Ma non c'è stato nulla da fare: quando l'ambulanza è arrivata sul posto, in località Cantalupo, Del Borrello era già morto.

Ore 11.50 - E' un uomo di 69 anni, Lorenzo Del Borrello, la vittima dell'ennesimo incidente agricolo nelle campagne del Vastese. E' rimasto schiacciato dal trattore che stava azionando in località Cantalupo, in territorio di Monteodorisio.

Sul posto si trovano i carabinieri della locale Stazione e i loro colleghi della Compagnia di Vasto.

La prima notizia - "Un uomo è morto schiacciato dal trattore. E' successo nelle campagne di Monteodorisio". E' quanto segnalano gli operatori del centralino del 118 di Chieti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del pronto intervento, ma per i soccorritori non c'è stato nulla da fare: i medici hanno dovuto constatare il decesso dell'agricoltore. Sul posto le forze dell'ordine per i necessari rilievi e per ricostruire la dinamica del tragico incidente.