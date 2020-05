Dal 2 settembre riapre lo Stadio del Nuoto di Vasto. Dopo la stagione estiva la piscina in via Ricci presenta il nuovo calendario per la stagione 2013-2014. Dal 9 settembre sarà possibile partecipare ai corsi di nuoto, aquaftness, pallanuoto, gestanti.

Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi direttamente presso lo Stadio del Nuoto o chiamando lo 0873/370252.