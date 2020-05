Ottimi risultati per le due giovani vastesi Maria Vittoria De Lena e Martina Di Santo alle finali nazionali under 18 di beach volley. Dopo aver disputato il Trofeo delle Regioni, facendo parte delle coppie Abruzzo 1 e Abruzzo 2, le due pallavoliste vastesi, che quest'anno hanno partecipato ai corsi della E3 Sport, si sono piazzate al 5° posto nella competizione che ha concluso il circuito italiano under 18.

Era la prima volta che le due ragazze, compagne di squadra nella BCC San Gabriele, si trovavano insieme sul campo da beach volley. Qualche difficoltà l'hanno avuta poichè hanno caratteristiche tecniche simili, più portate alla ricezione e alla difesa che al muro. Ma la loro caparbietà le ha portate a disputare un buon torneo. A seguirle nell'appuntamento di Cesenatico c'erano, oltre alle loro famiglie, le allenatrici Maria Luisa Checchia e Caterina De Marinis, una garanzia quando si parla di beach volley.

Per Marina e Maria Vittoria la stagione 2013 del beach volley si chiude certamente positivamente. Hanno partecipato ai corsi d'eccellenza tenuti sulla spiaggia di Ortona con uno staff che, oltre ai tecnici vastesi Marcovecchio, De Marinis e Checchia, ha visto la presenza dell'azzurro Paolo Nicolai e componenti della nazionale italiana.

Finale tricolore. Sorrisi in casa E3 Sport anche per la vittoria del titolo italiano assoluto della coppia Daniele Lupo-Paolo Nicolai. Anche loro sono molto legati al movimento pallavolistico vastese. Nicolai, che collabora con gli allenatori della San Gabriele nella già citata scuola di beach volley, nella passata stagione è stato diverse volte ospite agli allenamenti nella palestra di Vasto. Daniele Lupo, sotto la guida di Marcovecchio, ha svolto tanti allenamenti sulla spiaggia di Vasto Marina e ha promesso che presto tornerà a farsi vedere in riva all'Adriatico. Nel torneo femminile ha vinto la coppia Menegatti-Orsi Toth, anche loro portacolori della nazionale italiana.