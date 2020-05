Ore 17 - Nel violento impatto, il 31enne è stato sbalzato sul parabrezza dell'automobile. Il vetro si è sfondato, causando la profonda ferita al braccio che i medici dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto gli stanno tamponando e suturando. Il giovane ha perso sangue e subito contusioni in varie parti del corpo, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Stava percorrendo la strada tra casa e il luogo di lavoro.

Ore 16.05 - Ha una profonda ferita al braccio. Molto probabilmente sarà necessaria un'operazione per suturare la lacerazione subita dal 31enne che ha avuto la peggio oggi pomeriggio nell'incidente stradale tra auto e moto avvenuto in contrada San Tommaso, nella zona meridionale di Vasto Marina, lungo la statale 16, nel tratto in cui nelle scorse settimane due minorenni erano stati investiti.

Erano circa le 15.40 di oggi: all'altezza dell'Hotel Perrozzi, una Lancia Y e una Vespa si sono scontrate. Il giovane è stato sbalzato dalla moto ed è caduto sull'asfalto. La donna alla guida dell'automobile si è fermata e ha lanciato l'allarme. Sul posto si è precipitata un'ambulanza del 118 per soccorrere il ferito, trasportato all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, dove i medici lo sottoporranno a un intervento di rimarginazione della ferita. La polizia municipale ha eseguito i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente e individuare le eventuali responsabilità.