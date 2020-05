Ulteriori testimonianze confermano l'accaduto: un uomo col viso coperto di sangue si aggirava ieri pomeriggio senza scarpe in piazza della Repubblica. Sembrava fosse reduce da una colluttazione o da un'aggressione.

La prima notizia - "Un uomo camminava per strada a piedi scalzi e col volto insanguinato". Lo raccontano a Vasto alcuni testimoni, che ieri pomeriggio si trovavano a transitare in piazza della Repubblica, nei pressi della chiesa di San Giovanni Bosco.

E' accaduto attorno alle 18, quando gli automobilisti in transito hanno visto "prima alcuni ragazzini che correvano e poi un uomo col volto coperto di sangue. Camminava a piedi scalzi". Non è intervenuto il 118, cui ieri sera non è arrivata nessuna segnalazione del genere. L'uomo potrebbe aver evitato di ricorrere alle cure mediche.