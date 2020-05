Una scritta ingiuriosa nei confronti del presidente del Consiglio comunale di Vasto, Giuseppe Forte, è comparsa stamani su un muro esterno del municipio di Vasto.

Atraverso l'utilizzo di una bomboletta spray, la scritta rossa, che ieri non c'era, è stata vergata stanotte da mani ignote sotto al porticato di piazzale Histonium. Frase offensiva che non è possibile riportare per intero per ovvi motivi di educazione e rispetto.

Al momento, non si conoscono gli autori del gesto, né i motivi dell'offesa rivolta al noto giornalista e politico vastese.

Su quella stessa parete, lungo la stradina che collega corso Garibaldi con piazzale Histonium, in passato sono state trovate altre affermazioni diffamatorie nei confronti di politici locali. Nel 2011, durante la campagna elettorale, qualcuno aveva disegnato un uomo con la pistola in mano e rivolto una pesante frase contro i consiglieri regionali Antonio Prospero e Giuseppe Tagliente e l'allora candidato sindaco del centrodestra, Mario Della Porta.