Il tour del concorso internazionale “New Model Today”, ha fatto tappa a Pescara nella centralissima Piazza Salotto, con l’elezione delle reginette d’Abruzzo che accederanno alla fase finale internazionale a Riccione in programma dal 4 al 7 settembre per l'ambito premio in palio corrispondente ad un contratto con la "D' BRAVE MANAGEMENT" di Milano del valore di 100.000 euro.

Una chiusura in bellezza dell'estate pescarese con una serata di "Gran Gala della moda", con l' imponente scenografia del gigantesco truck trasformato in palco e passerella, con megascreen e giochi di luce che ha incantato le migliaia di persone presenti alla serata.

L' evento è stato patrocinato dal Comune di Pescara con la collaborazione dell’Assessorato al Turismo e Grandi Eventi, ed organizzato dallo staff capitanato dal delegato regionale Camillo Del Romano e Maria Assunta Martino, la regia è stata affidata a Mario De Panicis.

Presenti per le istituzioni locali Nazario Pagano presidente consiglio regionale e Guerino Testa presidente Provincia di Pescara, La giuria di qualità presieduta dall’Europarlamentare On. Enzo Rivellini, con la collaborazione di altri giurati: Ass.Comune Pescara Isabella Del Trecco, il funzionario Cosimo Macchiarola, Gianni Massimini, Ilaria Di Piero, e gli sponsor Sandro Di Nino, Franca Cauti, Stefano Del Vecchio, Paolo Pirocco, Carla Ranieri, Cristian Valerio, ha emesso il seguente verdetto:

Prima classificata con titolo di “Everline Hair Solution”, ha vinto Larisa Tafili , 18 anni di S.Salvo (CH), bionda 182cm, studentessa con aspirazione ad affermarsi come modella.

Seconda classificata con titolo “Nee Make-Up”, ha vinto Federica Ceralli , 17 anni di Avezzano (AQ), castana 183 cm, studentessa, vuole diventare veterinario ma non tralascia il sogno della modella.

Le prime classificate andranno di diritto in finale, mentre per le altre fasciate ci saranno speranze per un ripescaggio che verrà comunicato nei prossimi giorni.

Le altre fasce sono state assegnate a: Giorgia Gianandrea 18 anni di Città S.Angelo (PE) con fascia “Channel 24”; Giorgia Tini di Penne (PE) con fascia “Umberto I° braserie”; Felisia D’Auria di Ortona (CH) con fascia “Ohmasa Foto”; Rebecca Di Giulio 19 anni di Montesilvano (PE) con fascia “Espansione Immobiliare”; Giada Genobile 18 anni di Montesilvano con fascia “Complicato Orologeria”; Giulia Manzullo 20 anni di Lanciano (CH) con fascia “Castelli Marcantonio”.

Le altre modelle presenti erano Beatrice Cerqueti, Sara Carafa, Camilla Ortolano, Giorgia Sulli, Rossella Errichiello, Martina Aquilio, Josie Salute, Valentina Di Giulio e Camilla Torrieri.

Soddisfatto del livello delle 17 concorrenti anche Clay Calzolari presidente di New Model Today , al quale non dispiacerebbe organizzare la finale internazionale 2014 proprio a Pescara.

La serata è stata brillantemente condotta da Bruno Barteloni, si sono esibiti con balli coreografici il duo Luigia e Lucio D’Alessandro, prima del concorso i più piccini hanno animato la passerella con la sfilata delle collezioni di “Petit abbigliamento”, mentre “l’Atelier Barbarossa” ha presentato le sue nuove collezioni spose.

Le foto sono state curate da Ohmasa Foto ed E.Tini, mentre la serata andrà in onda nei prossimi giorni sul canale nazionale “Channel 24” .