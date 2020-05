Oggi pomeriggio alle 16.00 all'Aragona il Vasto Marina debutta in Coppa Italia di Eccellenza contro il Miglianico, formazione che domenica sarà di nuovo in scena nello stadio locale per la prima di campionato contro la Vastese. La squadra di Luigi Baiocco giovedì ha superato 6-0 lo Scerni grazie alle doppiette di Cesario e Stivaletta e ai gol di D'Ottavio e Consolazio.

Prima dell'incontro saranno presentate la squadra e la società del presidente Massimiliano Baccalà. Riposa la Virtus Cupello che domenica scorsa ha pareggiato 0-0 tra le mura amiche proprio contro i chietini e disputa oggi un'amichevole in casa contro il Tre Ville in vista dell’esordio in campionato a Civitella Roveto.



Riposa anche la formazione di mister Di Santo, che ieri in amichevole a Petacciato ha vinto 11-1 contro i locali. Nel primo turno i biancorossi hanno superato per 3-0 l’Antinrocca che oggi ospita il San Salvo, sfida che sarà in programma anche la prima di campionato domenica prossima.

Impegnato in coppa anche il Real Tigre in trasferta contro la Virtus Ortona per la partita di ritorno, all'andata i vastesi hanno vinto 3-1.

Domenica 8 settembre sarà campionato, la Vastese alle 15.00 in casa attende il Miglianico, il Vasto Marina va ad Alba Adriatica e il Real Tigre, con inizio alle 16.00, gioca al campo sportivo di località San Tommaso, ancora contro la Virtus Ortona.

Pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, la graduatoria dei fondi Par Fas della regione, relativa all'assegnazione di contributi per iniziative a carattere sportivo di rilevanza regionale ed extraregionale, per impianti ed eventi sportivi. Alla Vastese Calcio 1902 sono stati concessi 41.441,20 euro per l'organizzazione della finale del Super Eight Beach Soccer 2013 (70° posizione in graduatoria su 147) e 31.324,77 euro per il quadrangolare Juniores 2013 (96° posizione), per un totale di 72.765,97 euro. 7.334,00 euro sono invece stati assegnati al Vasto Basket (40° e 41° posto in graduatoria) per le finali nazionali di basket maschili under 17 del 2012, oltre a 12.528,00 relativi alle finali nazionali di basket maschili under 17 del 2010.

L'Asd Polisportiva Dilettantistica Medio Alto Vastese riceverà 23.054,00 euro per l'Abruzzo Summer Cup 2013 e 24.715,00 per il torneo nazionale di calcio giovanile del 2013, la Masa Promoter 12.347,18 per il campionato italiano maschile e femminile di beach voley del 2011, 13.884,66 per quello del 2010 e 9.904 per il torneo junior maschile e femminile di beach volley 2012. Lo United Cupello 20.000 euro per l'evento Alla scoperta delle meraviglie abruzzesi 2013.

Il documento completo può essere consultato cliccando qui.





L'assessore allo Sport della Regione Abruzzo, Carlo Masci, nel corso di una conferenza stampa, ha spiegato il senso dell'iniziativa annunciando, tra l'altro, che la graduatoria verrà fatta scorrere fino a soddisfare almeno un'altra sessantina di domande. Complessivamente, le risorse destinate allo sport per l'impiantistica e l'organizzazione di manifestazioni attraverso i fondi per la coesione (ex fondi Fas) ammontano a circa 7,5 milioni di euro. Nello specifico, la linea di azione riguardante eventi ed iniziative sportive prevede fondi per circa 2 milioni e mezzo di euro. In questa prima fase sono state attribuite risorse a 34 beneficiari tra Comuni, società sportive, comitati provinciali e regionale del Coni, federazioni sportive ed enti di promozione e piccole e medie imprese per un milione e 182.000 euro relativamente all'annualità 2012. Il bando in questione, pubblicato nel novembre scorso, contempla contributi spalmati su cinque annualità: dal 2010 al 2014. Entro il prossimo settembre, intanto, verrà definito il quadro complessivo delle graduatorie e tutti i fondi a disposizione, anche quelli relativi all'impiantistica, verranno assegnati. (Fonte Asca)