Il Coro Polifonico Histonium "B. Lupacchino dal Vasto" continua il percorso di esplorazione del mondo corale iniziato nel 2001 con la prima edizione della Rassegna Musicale "Bernardino Lupacchino dal Vasto" diventata, nel corso degli anni, una interessante vetrina delle migliori realtà corali italiane e, con questo appuntamento per la prima volta nella sua lunga storia di quarant'anni di musica il Coro Histonium ospita un coro non italiano.

Nel 2012 al Festival Internazionale di Nancy Voix du Monde, il Coro Histonium ha avuto l'occasione di incontrare il coro Musica Quantica di Buenos Aires, Argentina, dalle amicizie che inevitabilmente nascono in queste occasioni, nasce la proposta di cantare insieme. La partecipazione del Coro da Camera argentino Musica Quantica all'European Grand Prix for Choral Singing 2013 di Arezzo il 28 agosto (premio riservato ai vincitori dei concorsi internazionali d'Europa) ha determinato l'opportunità per questo evento.

Il Coro Ars Vocalis di Roseto, diretto da Carmine Leonzi, il Musica Quantica diretto da Camilo Santostefano e il Coro Polifonico Histonium "B. Lupacchino dal Vasto" diretto da Luigi Di Tullio daranno vita così ad un doppio appuntamento:

Sabato 31 agosto a Roseto ore 21,00, Chiesa Beata Teresa di Calcutta;

Domenica 1° settembre, a Vasto, ore 21.00, Chiesa di S. Maria Maggiore.

Il Coro Ars Vocalis è attivo da appena un anno ma sta mettendo in campo numerose iniziative nella migliore delle tradizione corale, con scambi e collaborazioni mirate alla crescita artistica e tecnica della compagine corale.

Grandissime qualità vengono riconosciute del coro argentino Musica Quantica che è considerato uno dei cori più importanti dell'America Latina, diretto dal giovane ed apprezzatissimo maestro Camilo Santostefano. Il coro MusicaQuantica ad Arezzo incontrerà Batavia Madrigal Singers, Jakarta, Indonesia; Youth Choir "Kamerchoir", Riga, Lettonia; Akademski Pevski Zbor Tone Tomšič University of Ljubljana, Slovenia; Chamber Choir Credo, Kiev, Ucraina

Cantemus!: un concerto imperdibile per chi ama e frequenta la musica corale.

Di seguito vi diamo il calendario dei concerti in Italia e all'estero del Musica Quantica, informazioni e link.

Concerti in Europa 2013

22-23 agosto: Baden - Gumpoldskirchen- Vienna, Austria

24-26 agosto: Veneto, Susegana - Mel, Italia

27-28 agosto: GPE - Gran Prix Europeo Canto Corale, Arezzo - Italia

29-30 agosto: Rimini

31 agosto: Roseto, ore 21,00, Chiesa Beata Teresa di Calcutta

1° settembre: Vasto, ore 21.00, Chiesa di S. Maria Maggiore

2-4 settembre: Roma



www.musicaquantica.com



www.musicaquantica.com/videos.html



www.youtube.com/watch?v=45AIf5tmKCg&feature=youtu.be



www.youtube.com/watch?v=kI0-6IWJns8&feature=share&list=ULkI0-6IWJns8





MusicaQuantica voces de cámara

Direttore: Camilo Santostefano

vice direttore: Lucas Echaniz





Programma (selezione dal seguente repertorio)



El guayaboso - Guido López Gavilán



Fuga y misterio - Astor Piazzolla



Itene o miei sospiri - Gesualdo da Venosa



Leonardo dreams of his flying machine - Eric Whitacre



Misa Criolla - Ariel Ramírez



O crux - Knut Nystedt



Oihu hau - David Azurza



O sacrum convivium - Oliver Messiaen



O vos omnes qui transitit per viam - Alberto Ginastera



Se equivocó la paloma - Carlos Guastavino

Te lucis ante terminum - Gyöngyösi Levente



Twelfth night - Samuel Barber



Vieni Sancti Spiritus - Johannes LeFebure

Warum toben die Heiden - Felix Mendelssohn







Cantori

Lourdes Achával, Guadalupe Hidalgo Gil, Gabriela Morales, Verónica Frías, Ayelén Regalado, Tania Sánchez, Florencia Pérez Lascano, Eugenia Andreani, Magalí Robledo, Paula Riestra, Marina Pabón, Ángela Cartabia, Lucía Díaz, Pablo Urban, Luciano Cocciardi, Nicolás Llanos, Agustín Gómez, Nahuel Escudero, Luis Gómez, Nicolás González, Lucas Echaniz, Augusto Paso, Leopoldo Garzón, Nicolás Bornemann, Augusto Matto, Lucas Britos, Samuel Sahlieh.