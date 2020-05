Il Miglianico vince 2-1 all'Aragona contro il Vasto Marina nel secondo turno della Coppa Italia di Eccellenza e si conferma squadra difficile da affrontare. Un risultato che estromette i padroni di casa fermi a 0 punti. Alla Virtus Cupello basterà vincere con un gol di scarto sui chietini per passare il turno. Gli ospiti saranno di scena ancora all'Aragona anche domenica prossima per la prima di campionato quando alle 15.00 affronteranno la Vastese di Nicola Di Santo presente oggi in tribuna per studiare i prossimi avversari.

La cronaca. In panchina per il Vasto Marina c'è Antonio Maccione vice di Luigi Baiocco, assente per impegni personali. La squadra allenata da Tatomir si porta subito in vantaggio con un gol di Quintiliani che servito dalla destra di Serafini insacca di testa al primo minuto di gioco, grazie anche ad una disattenzione della difesa vastese. Al 10' il Vasto Marina prova a pareggiare con Fantasia, ma la sua conclusione finisce fuori. Al 28' si vede ancora Quintiliani che con Benedetto a terra in area di rigore calcia a botta sicura, Bruno è attento e para. Al 33' il Miglianico raddoppia, è di nuovo Quintiliani a metterla dentro colpendo di testa un cross dalla destra di Miccoli. Nel primo minuto di recupero Contestabile impegna Bruno che para.

Nel secondo tempo il primo tiro è di De Nicola al 52', parabola dalla distanza che Palena neutralizza. Al 61' accorcia il Vasto Marina, bella azione in progressione dalla destra di Puka che parte dalla propria metà campo, supera gli avversari, entra in area di rigore e mette dentro il 2-1.

Al 63' Della Penna avanza, si accentra e calcia dalla distanza, ma il suo tentativo si stampa sul palo. Al 64' Fantasia prova ancora da lontano, ma il portiere avversario non si lascia sorprendere. Al 72' il Miglianico colpisce una traversa, poi non succede più nulla.

Nell'altro girone Altinrocca-San Salvo finisce 2-0 con doppietta di Cataruozzolo. In caso di parità di punti si calcola la differenza reti, la Vastese può passare il turno anche con una sconfitta con due gol di scarto a San Salvo nella sfida in programma mercoledì 11 settembre. Perde 2-0 il Real Tigre la gara di ritorno contro la Virtus Ortona, in gol con Spadano e Lieti, ed è eliminato dalla coppa.

Tabellino

Vasto Marina-Miglianico 1-2 (0-2)



Marcatori: 1' Quintiliani (M), 33' Quintiliani (M), 61' Puka (V)



Vasto Marina: Bruno, Puka, Colamarino (52' Pili), Stivaletta (65' Riella), Menna, Benedetto, Fantasia, Florio (73' Napolitano), Cesario, De Nicola, Della Penna. A disposizione Annunziata, D'Alessandro, La Guardia, Nocciolino. Allenatore Maccione



Miglianico: Palena, Miccoli, Adorante, Sichetti, Di Candia, Cinquino, Serafini (68' D'Amore), Quintiliani, Contestabile, Marrone (48' Petito), Torsellini (56' Giandonato). A disposizione Tortora, Di Nardo, Fiaschi, Stampone. Allenatore Tatomir

Arbitro: Mirco Carullo di Lanciano (assistenti Claudio Intilangelo dell'Aquila e Luigi D'Orazio di Lanciano)



Ammoniti: Quintiliani (M), Torsellini (M)