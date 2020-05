E' stato Giuseppe Di Risio il miglior giocatore della stagione scorsa nei campionati di calcio a 5 di serie D, C2 e C1. Il 17enne talento di Casalbordino era in nomination nei Best Awards Abruzzo, consegnati lo scorso venerdì a Francavilla, con altri due giocatori: Daniele Lombardi, della Pino Di Matteo (Paglieta) e Alessio Stipa del Colonnella. Tanta l'emozione di Peppino, come lo chiamano tutti, quando dal palco della cerimonia è stato pronunciato il suo nome.

Il riconoscimento per un campionato su altissimi livelli che lo ha visto protagonista con la prima squadra dello Sporting Pollutri, arrivato a disputare i playoff di serie C. Di Risio, nonostante la giovane età, si è fatto valere in campo come fosse un veterano, collezionando presenze e gol pesanti per la squadra.

Peppino Di Risio è uno degli allievi di Alfredo Lanza, giocatore e tecnico di Casalbordino, che ha calcato i campi della serie A e vestito la maglia della nazionale azzurra. Lanza, che ha allenato in serie B Vasto, Pino Di Matteo e Ortona, ha da sempre avuto un occhio di riguardo per i giovani talenti del suo paese, curandone con passione la crescita sportiva. Oltre a lui a Casalbordino c'è da sempre un gruppo di allenatori, tra cui l'attuale Giovanni Morelli, e dirigenti, che porta avanti l'attività del settore giovanile, che due anni fa ha vinto anche la Coppa Abruzzo.

Per Di Risio, che ha già iniziato la preparazione per la prossima sportiva con l'APD Casalbordino, che ha preso il posto dello Sporting, tanta emozione. "E' stato davvero emozionante sentire il mio nome come vincitore e ricevere il premio - ha commentato il giovane calciatore-. Ringrazio tutti quelli che mi hanno sempre stimolato a far meglio, tutti quelli che mi hanno sempre aiutato, i compagni di squadra che mi fanno migliorare giorno per giorno e il mister che ogni giorno mi stimola a fare sempre meglio e mi fa crescere sia come persona che come giocatore".

Un riconoscimento che deve rappresentare un trampolino di lancio per Peppino Di Risio che, continuando su questa strada, può ritagliarsi un posto importante nel calcio a 5. "Io ce la metto tutta, con forza di volontà e tanto impegno, per fare sempre meglio e raggiungere altre soddisfazioni".