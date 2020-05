La posizione numero 11 è quella che ricorre di più nella stagione di Andrea Iannone. Anche oggi, nel Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone, il pilota vastese ha tagliato il traguardo in 11ª posizione, migliorando quanto fatto nelle prove di ieri, dove aveva conquistato la 16ª casella in griglia di partenza. Ancora una volta, purtroppo, Iannone è stato costretto a lottare con i suoi problemi fisici che lo stanno attanagliando dall'inizio della stagione.

E ancora una volta la MotoGp vede un podio tutto spagnolo, con Lorenzo, Marquez e Pedrosa che hanno dato vita ad una gara emozionante. Prestazione super di Marc Marquez, caduto nel warm up della mattina e in gara con una spalla lussata. Anche lo stesso Lorenzo, poi vincitore, ha corso con diversi problemi fisici irrisolti.

Tornando a Iannone è da segnalare positivamente la sua grinta che gli ha permesso di recuperare ben 5 posizioni in gara ma non gli è bastata per entrare nella top ten. A pesare certamente sul rendimento del vastese è stata la serie ravvicinata di gare, ben 3 in 3 settimane.

Ora ci sarà una pausa prima dell'appuntamento con il Gran Premio di San Marino, sul circuito di Misano. Il fan club di Iannone sta organizzando l'autobus per ammirare da vicino le gesta del centauro vastese e fargli sentire tutto il calore possibile. Per informazioni: Angelo (346.9401900), Vincenzo (335.1010467), Filippo (347.6535281), Carmine (329.1188555).