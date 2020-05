A poco più di una settimana dall'inizio della preparazione pre-campionato la BCC Vasto Basket è scesa in campo in una sfida amichevole contro il Globo Isernia, formazione che milita nel campionato di Divisione Nazionale C. I biancorossi guidati da Sandro Di Salvatore hanno avuto modo di sciogliere i muscoli dopo l'intenso lavoro svolto sul parquet e in palestra. Una discreta presenza di spettatori sugli spalti del PalaBCC ha applaudito i giocatori scesi in campo in una gara dalla formula particolare, senza punteggio e con i tempi differenti da quelli regolamentari.

In questa fase della stagione l'importante è testare la condizione fisica ed iniziare ad applicare gli schemi provati negli allenamenti. Coach Di Salvatore ha fatto ruotare tutti gli uomini a sua disposizione, provando diverse soluzioni tattiche e dando spazio anche ai giovanissimi del gruppo, Salvatorelli, Magrì e Bucci.

Primi canestri per Antonio Serroni e Federico Durini, applauditi dal pubblico così come i "veterani" della squadra. L'Isernia, guidata in panchina da coach Ciro Cardinale, ha disputato un buon match, senza timori reverenziali nei confronti della formazione di casa, che giocherà in una categoria superiore.

Nei prossimi giorni cestisti biancorossi a riposo, anche perchè alcuni giocatori sono stati attaccati nei giorni scorsi da un virus influenzale. Postumi di influenza e del lavoro fisico da smaltire per presentarsi in campo lunedì sera a Chieti, contro la formazione teatina che milita in Lega Silver, nel miglior modo possibile. Sarà certamente un match interessante in cui coach Di Salvatore potrà fare le prime prove in vista dell'inizio del campionato di Divisione Nazionale B.