Nell'ambito dei controlli straordinari eseguiti dai carabinieri di Vasto dalle 22 di ieri fino all'alba di oggi, "un ordine di custodia cautelare in carcere per evasione dagli arresti domiciliari è stato eseguito nei confronti di un 40enne di San Salvo che nei giorni scorsi, nel corso di un controllo effettuato presso la sua abitazione, non era stato trovato in casa", si legge in una nota del Comando provinciale di Chieti. "Il provvedimento è stato emesso dalla Corte d’Appello di Bari a seguito della segnalazione effettuata dai carabinieri della Stazione di San Salvo".