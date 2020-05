Ancora un primato personale migliorato per Nicolangelo Di Fabio ai Mondiali juniores di nuoto di Dubai. Il nuotatore cupellese nella finale dei 100 stile libero ha abbassato il suo miglior tempo, fatto registrare nella batteria di qualificazione, di altri 3 centesimi. Il cronometro si è fermato su 50.21, 4 decimi in meno del tempo con cui Di Fabio si era presentato ai Mondiali.

Un'ottima prestazione che però non gli è bastata per avvicinarsi alle posizioni di vertice della gara, vinta dallo statunitense Caeleb Dressel, che ha nuotato i 100 metri in 48.97. Secondo l'australiano Luke Percy, terzo il russo Evgeny Sedov. Di Fabio si è classificato settimo, ad un soffio dai due atleti che lo hanno preceduto.

Si conclude così l'esperienza del giovane nuotatore ai Mondiali di nuoto. Un'esperienza certamente positiva, con 3 finali conquistate e il miglioramento di tutti i primati personali. Un podio sfiorato, nei 200, che lascia un po' di amaro in bocca ma rappresenta la consapevolezza che Nicolangelo Di Fabio nei prossimi anni potrà diventare uno degli atleti di punta della nazionale italiana di nuoto.

Dalla sua, come ci aveva raccontato in un'intervista dello scorso marzo, ha la volontà di migliorarsi costantemente, impegnandosi in vasca giorno dopo giorno, senza tra l'altro mettere da parte gli impegni scolastici. Di Fabio ha alle sue spalle una grande solidità, poggiata sulla cultura per il lavoro e il sacrificio trasmessagli dal suo allenatore Domenico D'Adamo, felice nel vedere i risultati ottenuti dal diciassettenne allievo.

Ora, dopo il rientro a casa, sarà il momento di festeggiare per i grandi risultati ottenuti a questi mondiali e un po' in tutta la stagione 2013. Martedì mattina Di Fabio riceverà anche l'omaggio dell'amministrazione comunale di Cupello nel Municipio della sua città. Poi, dopo un po' di meritato riposo, ripartirà con gli allenamenti per lanciarsi verso traguardi ancora più importanti.

A breve il filmato con la gara di Di Fabio