Il cantiere di via Santa Lucia deve essere dissequestrato e i lavori possono riprendere. Motivi: la zona non è sottoposta a tutela ambientale e, anche se l'edificio in costruzione è più grande rispetto al progetto iniziale, il Piano regolatore di Vasto consente in quell'area una sanatoria.

Lo ha stabilito la sezione di Pescara del Tribunale amministrativo regionale, della F.C. Costruzioni srl, di cui, al momento del sequestro, era amministratore l'ingegner Corrado Sabatini, consigliere comunale a Vasto e socio della medesima F.C. Costruzioni.

La vicenda - Il Comune di Vasto aveva prima sospeso i lavori di costruzione, ordinando successivamente la demolizione della palazzina e opponendo un diniego di sanatoria in attesa del parere della Regione sull'esistenza del vincolo ambientale. Avverso il provvedimento gli avvocati dell'impresa costruttrice, Salvatore De Simone e Giuseppe Gileno, avevano adito alle vie legali contro il Mnistero dei Beni e delle Attività culturali, la Soprintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici d'Abruzzo e il Comune di Vasto.

La sentenza - "Il Tar - spiega De Simone - ha chiaramente escluso l'esistenza del vincolo paesaggistico sull'area in questione, che non rientra quindi nelle limitazioni imposte dal Piano paesistico regionale. Abbiamo già diffidato il Comune a concludere il procedimento di sanatoria al fine di consentire alla F.C. Costruzioni di riprendere i lavori".

La vicenda aveva assunto contorni politici, quando Eliana Menna e Marco Del Bonifro, dirigenti locali dell'Italia dei valori, avevano presentato un esposto indirizzato al Consiglio comunale affinché, visto il contenzioso tra Sabatini e il Comune, prendesse atto della decadenza dell'ingegnere dalla carica di consigliere comunale. Se la cosa fosse avvenuta, la Menna, in qualità di prima dei non eletti, sarebbe subentrata a Sabatini tra gli scranni dell'aula consiliare.

"A questa richiesta - ricorda l'avvocato amministrativista - abbiamo risposto che Sabatini è un soggetto giuridico diverso dalla società: se avesse costruito in prima persona e non attraverso la F.C. Costruzioni, allora ci sarebbero stati gli estremi della decadenza. In ogni caso, per eliminare ogni dubbio, al momento in cui è pervenuto l'esposto il mio cliente si è dimesso dalla carica di amministratore della società".