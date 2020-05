Indagano i carabinieri della Compagnia di Vasto sul principio d'incendio che ha annerito la notte scorsa la porta d'ingresso dell'abitazione di un operaio di Cupello.

L'allarme è scattato in via Istonia attorno alle 4.15, quando è giunta le chiamata d'emergenza al 115. Sul posto si sono portate una pattuglia di militari della Stazione di Cupello e una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di Vasto. I carabinieri erano già riusciti a spegnere le fiamme con gli estintori e ora hanno aperto un'inchiesta per capire i motivi dell'accaduto e risalire all'autore del gesto.