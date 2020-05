"Per un corriere arrestato, quanti altri sono passati per il Vastese senza essere scoperti?". Lo chiede l'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino tramite il suo portavoce locale, Riccardo Alinovi, secondo cui "Vasto è ormai diventata terra di conquista per il cartello della droga. Si indaghi per scoprire se ci sono legami tra il mondo economico locale e la criminalità meridionale".

Alinovi ricorda anche di essere stato "promotore di due sedute straordinarie di Consiglio comunale sulla questione sicurezza. Ora, invece, il problema rimane fuori dall'aula in cui siedono i rappresentanti del popolo. C'è un disinteresse della politica verso una piaga sociale come questa".