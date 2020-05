Dal 3 settembre parte la seconda edizione di Scienza dell’onda e della vela, una originale proposta formativa del Liceo Scientifico “R.Mattioli” di Vasto e di VastoScienza, Centro Culturale di Scienza e Arte, diventati ormai polo di divulgazione scientifica e del turismo culturale ed educativo del territorio.



L’iniziativa, a cura della prof.ssa Rosa Lo Sasso, porta la Scienza in barca a vela nelle giornate dal 3 al 6 settembre, si rivolge agli studenti di scuola superiore del territorio e si avvale della preziosa collaborazione del Circolo Nautico di Vasto e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto.



Il programma prevede attività didattiche a terra e a bordo. Un laboratorio di fisica e biologia itinerante e la navigazione sarà la modalità per mostrare come i problemi pratici dell’andar per mare possano essere risolti ricorrendo a principi e leggi fisiche di base.



La barca a vela diventa, anche quest’anno, oggetto di indagine fisica e mezzo per lo studio di interessanti aspetti di biologia marina. Il corso offre l'occasione per imparare come funziona una barca e come governarla. Gli esperti illustrano i principi che si nascondono nell'arte della navigazione, spiegano quali sono le forze in atto su una barca a vela, per arrivare a parlare di resistenza, portanza, vela e scafo. Si può comprendere perché è necessario usare la teoria della relatività per avere una miglior precisione sulla posizione (GPS), oppure scoprire che importanti e prolungati black-out nelle trasmissioni radio possono essere causati dai raggi cosmici.



Ogni incontro prevede presentazioni, dimostrazioni pratiche e discussioni di approfondimento da parte degli esperti di VastoScienza, del Circolo Nautico e dell’Ufficio Circondariale Marittimo.

Le tematiche:

La fisica e la barca

Galleggiamento, stabilità, manovre di una barca. Aerodinamica della vela.



Meteorologia

Venti di gradiente, brezze. Tipi diversi di nuvolosità



Strumentazione di bordo, metodi d'uso

Anemometro – Barometro - Bussola - Radar- Ecoscandaglio – GPS



Il mare sotto di noi

Come si formano le onde nel mare e come si propagano? Quanta energia trasportano? Cosa sono gli tsunami, le scie e le onde di marea? Come interagiscono gli scafi delle imbarcazioni con l’acqua e quali strategie adottare per ottimizzarne l’efficienza.



I cambiamenti climatici e il mare

Che succede in mare se la temperatura si alza, anche solo di pochi decimi di grado? Quali squilibri si innescano e quali conseguenze ne derivano, non solo sott’acqua, ma anche sulla terra e in cielo? Come possiamo invertire la tendenza?



Come è profondo il mare

Dalle trivellazioni in cerca di carburanti fossili, all’affondamento di relitti e di rifiuti tossici: cosa succede nelle profondità del mare? Quali sono i pericoli in atto?



I grandi mammiferi del mare

Balene, capodogli, delfini... nuotano e vivono in mare aperto, ma si comportano come animali a noi molto più noti e vicini. Si accoppiano, partoriscono, allattano, comunicano...



Squalo a chi?

Sono tanti gli squaloidi che quotidianamente consumiamo senza saperlo, e sono tante le specie di squalo ormai in serio pericolo di estinzione per via di una pesca indiscriminata e di convinzioni senza fondamento.



Astronomia e navigazione

Come orientarsi in mare con le stelle