In concomitanza con il pagamento delle pensioni, da lunedì 2 settembre tornerà disponibile secondo il consueto orario di apertura l’ufficio postale centrale di Vasto, in via Giulio Cesare.

"La clientela - annuncia una nota di Poste italiane - potrà pertanto rivolgersi anche di pomeriggio presso l’ufficio, che sarà disponibile con orario continuato 8.20-19.05 dal lunedì al venerdì (il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35). Disponibili nel turno antimeridiano anche gli altri tre uffici postali della città (via Cavour, via Sebenico a Vasto Marina e via Adriatica all’Incoronata): dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35 e il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35.

Poste Italiane ricorda ai pensionati vastesi titolari della Carta Libretto Postale la possibilità di riscuotere senza alcun costo il rateo, o parte di esso, direttamente presso gli sportelli di qualsiasi ufficio postale sul territorio nazionale oppure presso tutti gli sportelli ATM Postamat (fino a 600 euro al giorno).

L’utilizzo della Carta Libretto Postalepermette inoltre di semplificare e rendere più veloce l’operazione sia per il pensionato, che non deve compilare il modello previsto per il prelievo, sia per l’addetto allo sportello, con una sensibile contrazione dei tempi di attesa e un conseguente miglioramento complessivo del servizio offerto alla clientela. Per richiederla gratuitamente è sufficiente recarsi presso l'ufficio postale dove è stato aperto il libretto di risparmio".