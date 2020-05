Sono stati presentati i calendari della prossima stagione al via domenica 8 settembre. In Eccellenza, fischio d'inizio alle ore 15.00, debutto casalingo all'Aragona per la Vastese che ospiterà il Miglianico, mentre il Vasto Marina giocherà ad Alba Adriatica.

La Virtus Cupello andrà a Civitella Roveto, trasferta anche per il San Salvo contro l'Altinrocca.

Vasto Marina e Vastese si troveranno contro nel turno infrasettimanale della quarta giornata, mercoledì 25 settembre e il 19 gennaio per il ritorno, il turno seguente, il 29 settembre, Vastese-San Nicolò, ritorno il 26 gennaio. Il 13 ottobre, alla settima giornata c'è Vastese-San Salvo, la successiva, il 20 ottobre, Avezzano-Vastese, con ritorno il 16 febbario, alla quindicesima giornata, in programma il 1 dicembre, Virtus Cupello-Vastese.

Il Vasto Marina ospiterà la Virtus Cupello il 10 novembre, alla dodicesima giornata e il 1 dicembre, alla quindicesima giornata, il San Salvo.

In Promozione, fischio d'inizio alle ore 16.00, il neopromosso Real Tigre attenderà tra le mura amiche la Virtus Ortona, in quella che sarà la terza sfida tra le due squadre, che si affrontano anche in coppa, in pochi giorni. Alla quarta giornata trasferta a Borrello contro mister Anzivino e Massimo Marconato.

L'Eccellenza terminerà il 27 aprile, la Promozione il 4 maggio.

