Oggi alle 17.30 a Francavilla al Mare saranno presentati i calendari dei campionati di Eccellenza e Promozione 2013/14 che inizieranno domenica 8 settembre. Nell’occasione verranno premiati anche i migliori giocatori e allenatori della passata stagione con il Best Awards Abruzzo.

In lizza tra gli altri Emanuele Mirolli dello United Cupello e Giuseppe Di Risio del Casalbordino Calcio a 5. Tra gli allenatori nomination per Michele Buda, che lo scorso anno ha guidato la Virtus Capello alla vittoria dei play off di Promozione, Antonio Liberatore, artefice di un grande successo insieme ai suoi ragazzi del Real Tigre, candidata anche come migliore società della Prima Categoria, ancora una volta in lotta con il Borrello.



Riceveranno dei premi anche la Vastese per la vittoria del campionato di Promozione e del torneo Juniores Provinciale Chieti, il Vasto Marina per il successo nel campionato Juniores d'Elite, la Virtus Cupello per la conquista dei play off e il Real Tigre per il primo posto in Prima Categoria.

Un campionato di Eccellenza che vede al via quattro società della zona, con Vastese e Vasto Marina ci saranno anche l'US San Salvo, allenato da Claudio Gallicchio e la Virtus Cupello di Massimiliano Memmo. Un girone come sempre da 18 squadre che sono: Acqua&Sapone, Alba Adriatica, Altinrocca, Avezzano, Capistrello, Civitella Roveto, Francavilla, Miglianico, Montorio 88, Pineto, River Casalincontrada 65, Rosetana, San Nicolò, US San Salvo, Torrese, Vastese, Vasto Marina, Virtus Cupello.



In Promozione la neopromossa Real Tigre ritroverà il ripescato Borrello di mister Donato Anzivino e Massimo Marconato. Le due squadre sono inserite nel girone B, vinto l'anno scorso dalla Vastese, composto da: Borrello, Castello 2000, Castiglione Valfino, Folgore Sambuceto, Guardiagrele, Lauretum, Moscufo, Pacentro, Passo Cordone, Paterno, Penne, Pratola Calcio, Real Tigre Vasto, Silvi, Torrese Calcio, Val di Sangro, Valle del Foro (ex Vis Ripa), Virtus Ortona.



Prima dell'esordio in campionato ci sarà da giocare il turno di Coppa Italia domenica 1 settembre. La Vastese riposa dopo la vittoria per 3-0 nel primo turno contro l’Antinrocca che ospita il San Salvo. All'Aragona scende in campo il Vasto Marina alle 16.00 contro il Miglianico, prima della partita saranno presentate squadra e società. Riposa la Virtus Cupello che domenica scorsa ha pareggiato 0-0 tra le mura amiche proprio contro i chietini.



Impegnato in coppa anche il Real Tigre che disputerà la gara di ritorno in trasferta contro la Virtus Ortona, all'andata i vastesi hanno vinto 3-1, il passaggio del turno è alla portata.



Ieri sia Vastese che Vasto Marina hanno disputato un'amichevole infrasettimanale. Gli uomini di mister Di Santo hanno vinto 3-0 in trasferta contro l’Agnonese, che domenica in casa contro la Vis Pesaro inizia la stagione nel campionato di Serie D, in rete Antignani, che ha realizzato un bellissimo gol, Torres e Galiè. Buona prova dei biancorossi, da segnalare la presenza di circa una ventina di tifosi giunti da Vasto per seguire la squadra del cuore.

Il Vasto Marina di Luigi Baiocco ha superato 6-0 all'Aragona lo Scerni grazie alle doppiette di Cesario e Stivaletta e ai gol di D'Ottavio e Consolazio.