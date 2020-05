Ultima gara per Nicolangelo Di Fabio ai Mondiali juniores di nuoto in corso di svolgimento a Dubai. Il giovane nuotatore cupellese è sceso in vasca questa mattina per le batterie dei 100 stile libero. Il suo stato di forma eccellente, che gli ha permesso di arrivare 6° nei 400 e 4° nei 200, si è fatto notare anche stamattina. Di Fabio ha nuotato le due vasche in 50.24, abbassando il suo primato personale di 50.62. Nella sua batteria è arrivato 4° ma nel complesso è stato l'ottavo più veloce delle batterie, conquistando l'accesso alla semifinale di oggi pomeriggio.

Fuori dai giochi l'altro nuotatore azzurro, Andrea Mitchel D'Arrigo, il primo dei non ammessi alle semifinali, pronto a rientrare in gioco se qualcuno dei 16 ragazzi qualificati dovesse dare forfait. E così è stato, perchè un nuotatore del Trinidad ha rinunciato alla semifinale lasciando spazio a D'Arrigo. Soddisfazione nel clan azzurro e in casa D'Adamo, da dove l'allenatore di Nicolangelo Di Fabio sta seguendo con trepidazione le gesta del giovane atleta.

Appuntamento quindi al pomeriggio con le semifinali. I tempi dei primi potrebbero sembrare proibitivi per poter puntare al podio. Ma Di Fabio nel corso dei mondiali ha dimostrato di sapersi migliorare costantemente ogni volta che è sceso in acqua. Indiscrezioni rivelano che negli ultimi allenamenti ad Ostia, prima di partire per Dubai, abbia nuotato dei 100 metri strepitosi. A Dubai, Cupello e Vasto tutti con le dita incrociate in attesa di vedere Nicolangelo dare battaglia in acqua.