Lo scorso 5 agosto, il Circolo Socio Culturale Villaggio Siv, nell’omonimo quartiere vastese, ha provveduto alle elezioni per il rinnovo del direttivo.

A presiedere il sodalizio è ora Aldo De Sanctis. Vicepresidente è Remo Barbacane, Segretario Pietro Papalia, Vicesegretario Gabriele Battista, Tesoriere Luigi Valentini e Consiglieri Paolo Di Santo e Lucio Cialè.

"Il primo obiettivo che ci proponiamo – ha detto De Sanctis - è quello di rilanciare la nostra associazione cercando di rafforzare lo spirito di comunità e di collaborazione all’interno del nostro quartiere. Certamente non mancheranno le battaglie affinché questa parte della città non venga considerata di serie B. Il Villaggio Siv ha bisogno di interventi che non esiteremo a chiedere all’amministrazione comunale".

(Circolo Villaggio Siv - comunicato stampa)