Un violento impatto con un'auto in transito in via Giulia. Così un ragazzo di 14 anni è finito in ospedale oggi pomeriggio a causa di un incidente verificatosi nel centro di Vasto.

Erano circa le 18.45. Una Fiat Punto transitava in via Giulia quando, per cause che la polizia municipale di Vasto sta accertando, l'auto si è scontrata con la bici del ragazzino all'incrocio con via Coatit.

L'automobilista, un residente della zona che stava tornando probabilmente a casa, si è subito fermato e ha lanciato l'allarme. Con una ferita alla testa e un'emorragia cerebrale, il quattordicenne è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Pio da Pietrelcina, dove i medici gli hanno applicato 17 punti di sutura, e riscontrato la perdita di due denti. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi. I carabinieri hanno disposto la chiusura al traffico della strada fino al termine delle operazioni di soccorso.