Continua ad andare forte Nicolangelo Di Fabio nei mondiali juniores di nuoto. A Dubai il giovane nuotatore cupellese ha conquistato la terza finale su tre competizioni in cui è sceso in vasca. Dopo aver superato il suo primato personale questa mattina nelle batterie, Di Fabio ha nuotato nella seconda delle due semifinali, guadagnando l'accesso alla finalissima di domani con il tempo di 50.26, poco più del 50.24 nuotato in mattinata.

Non è riuscito ad entrare nella finalissima l'altro azzurro Andrea Mitchel D'Arrigo, recuperato dopo il forfait di un atleta di Trinidad. Il nuotatore classe '95 si potrà consolare con la medaglia di bronzo conquistata due giorni fa nei 200.

Per Di Fabio che, va ricordato, è del 1996, quindi un anno più piccolo di molti dei suoi avversari, c'è la consapevolezza di potersela giocare fino in fondo. Le due prestazioni odierne, praticamente identiche, fanno ben sperare per la finale di domani.

I riscontri cronometrici dicono che al giovane nuotatore cupellese manca ancora qualcosina per poter salire sul podio, ma in una finale, dopo tanti giorni di gara, le energie fisiche e mentali si bilanceranno. E Di Fabio ha dimostrato di aver voglia di conquistare un successo importante. Dita incrociate per la squadra azzurra, che sta raccogliendo tanti successi, e per i sostenitori di "Nico", a cominciare dalla sua famiglia e dal tecnico Domenico D'Adamo, a cui va dato il merito di aver portato ancora una volta un atleta del territorio a livelli internazionali.