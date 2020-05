E' in programma domenica 1 settembre a Gissi la manifestazione in onore di Remo Gaspari. Alle ore 10.30 in piazza Alcide De Gasperi verrà intitiolato all'ex ministro il corso cittadino e verrà scoperto un busto in suo onore. Di seguito il programma.





Ore 10,30 – Accoglienza



Ore 11,00 – Saluto del Sindaco di Gissi dr. Nicola Marisi



Interventi



Giovanni Chiodi – Presidente Giunta Regionale Abruzzo

avv. Giovanni Legnini – Sottosegretario Presidenza Consiglio dei Ministri

Enrico Di Giuseppantonio – Presidente Provincia Chieti

gen. Massimiliano Del Casale – Generale Corpo d’Armata Esercito Italiano

dott. Alberto Mazzoleni – Presidente Comunità Montana Val Brembana

prof. dott. Achille Lucio Gaspari – Roma

Chiusura del Sindaco





Seguirà aperitivo presso la Sede Municipale (riservato alle Autorità).