E’ arrivata quasi alla conclusione la mostra di fotografia promossa dall’associazione Ricoclaun Vasto Onlus, a Casa Rossetti, a Vasto. Tante foto, tante poesie, tante riflessioni dell’attività clown, all’interno della mostra, ma anche animazione esterna con palloncini, trucca bimbi, bolle di sapone insieme all’esuberante simpatia dei clown Ricoclaun.

Tante le persone che ci sono venute a trovare, per conoscere meglio la ns. associazione, presente nel volontariato clown a Vasto dal 2004, e dal 2010 anche a Lanciano e Termoli e per darci segni di stima e simpatia. Ricordiamo che l’ultimo evento, previsto per giovedì 29 agosto alle ore 21 è veramente speciale.

Le dolci melodie accompagneranno l'eleganza della poesia, l'emozione delle parole e il suono di una voce che colora, profuma e s'intreccia con la gioia di un sorriso”, con la collaborazione del dr. Gaetano Fuiano che leggerà le poesie dedicate alla clownerapia con il sottofondo musicale dei maestri Davide Di Ienno e Alessandro Pensa.



La mostra fotografica dal 2 settembre sarà per una settimana al Foyer del Feneroli di Lanciano e nella seconda settimana di Ottobre al Castello Svevo di Termoli. Speriamo di creare meraviglia, stupore, e coinvolgere il pubblico con la nostra passione e l’entusiasmo, per far capire quanto è importante donare un sorriso.

Dr.ssa Rosaria Spagnuolo

Presidente dell’associazione di volontariato

Ricoclaun Vasto Onlus